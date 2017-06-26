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Общество

Нижегородская прокуратура требует заблокировать видеоматериалы для начинающих "зацеперов"

28 июня 2017 09:34  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская прокуратура требует заблокировать видеоматериалы для начинающих "зацеперов". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 28 июня.

Как сообщает прокуратура, данные видеоматериалы содержат сведения о деятельности, представляющей угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, таким образом, данная информация запрещена законодательством Российской Федерации.

В ходе прокурорской проверки было выявлено несколько сайтов, на которых размещена подобная информация. В июне 2017 года прокуратура Нижнего Новгорода направила заявление в суд с требованиями признать эту информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Иск находится на рассмотрении.

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