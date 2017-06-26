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Происшествия

Нижегородец приговорен к 12 годам колонии за убийство мужчины на вокзале

28 июня 2017 12:00  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к 12 годам колонии за убийство мужчины на вокзале. Об этом сообщило Приволжское следственное управление СК РФ на транспорте 27 июня 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло в ночь на 4 ноября 2010 года. По версии следствия, ранее судимый Равиль Садеков, которому сейчас исполнилось 35 лет, на железнодорожной платформе железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода поссорился с потерпевшим.

После ссоры потерпевший пошел по тоннелям и платформам Московского вокзала, а подозреваемый около 15 минут шел за ним и когда в тоннеле не оказалось людей, около лестницы, ведущей в турникетный зал со стороны Гордеевского универмага, ударил потерпевшего ножом в грудь, а потом покинул место происшествия.

Раненый смог пройти по тоннелю в сторону здания пригородных касс, расположенного со стороны пл. Революции, но скончался на лестничном марше около выхода из тоннеля.

С 2010 по 2016 год убийца скрывался. "Лишь в середине 2016 года удалось получить ценную информацию, что к совершению убийства может быть причастен Равиль Садеков, отбывающий наказание в ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области за совершение другого тяжкого преступления", - отмечается в сообщении.

"Удалось достоверно установить причастность Садекова к убийству на Московском вокзале в 2010 году. Допрошены свидетели преступления, проведены опознания, следственный эксперимент и ряд экспертиз. Проведена комплексная экспертиза по видеозаписям с камер наблюдения Московского вокзала, на которых запечатлены все передвижения потерпевшего, его убийцы и сам момент убийства", - пояснили в ведомстве.

В адрес руководства железнодорожного вокзала и в правоохранительные органы внесен ряд представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению указанных преступлений, и усилении мер безопасности на объектах транспорта.

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