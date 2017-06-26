Четверо нижегородских подростков получили совокупно более 18 лет колонии за избиение мужчины Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверо нижегородских подростков получили совокупно более 18 лет колонии за избиение мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 28 июня 2017 года.

Собранные следователями СО по Сормовскому району г. Н.Новгород СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым местным жителям 1999-1998 г.г. рождения в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц).

Установлено, что вечером 16 октября 2014 года на ул. Островского в Сормовском районе нетрезвые подсудимые 1998-1999 годов рождения попросили сигарету у прохожего. Получив отказ, они жестоко избили мужчину, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был обнаружен случайными прохожими и был госпитализирован в больницу.

Подсудимые вину не признали. Приговором суда трое приговорены к 4,5 годам колонии, еще один – к четырем годам и восьми месяцам. Трое осужденных, которые в настоящее время достигли совершеннолетия, будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, несовершеннолетний – в воспитательной колонии.