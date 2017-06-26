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Общество

Россельхознадзор ввел ограничения в связи с орнитозом в Сормовском районе Нижнего Новгорода

28 июня 2017 14:58  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россельхознадзор ввел ограничения в связи с орнитозом в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 28 июня 2017 года.

Положительный результат на орнитоз (хламидиоз) был получен на экспертизе, проведённой ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория". Ограничения введены в Сормовском районе на территории, ограниченной улицей Новые пески, улицей Кима, Сокольническим переулком и улицей Новосельской.

Ограничения установлены до особого распоряжения.

Как сообщает Россельхознадзор, на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта запрещается посещение орнитологических выставок, представлений с участием птиц, продажа птиц, а также ввоз новых птиц, их перегруппировка, сбор и закладка яиц на инкубацию.

По информации ведомства, последний случай орнитоза птиц регистрировался в Нижнем Новгороде в 2013 году.

СПРАВКА:
Орнитоз - острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки. Возбудителем заболевания является бактерия Chlamydophila psittaci из числа хламидий , в организме человека развивается внутриклеточно, во внешней среде сохраняется до двух-трёх недель.

При орнитозе существует большой риск заражения человека воздушно-пылевым путём либо при контакте с продуктами жизнедеятельности птицы. При этом возбудитель заболевания хорошо сохраняется во внешней среде, однако чувствителен к антибиотикам и средствам дезинфекции.

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