Депутат Госдумы Наталья Назарова провела встречу с жителями в Кулебакском районе Нижегородской области Общество

Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова провела встречу с жителями в Кулебакском районе. Об этом сообщает пресс-служба депутата 29 июня.

В ходе прямого общения были подняты вопросы как местного значения, так и федерального.

Среди проблем, особенно волнующих жителей, внимания к которым они ждут от своего депутата, прозвучали вопросы тарифообразования в сфере ЖКХ, изношенность дорожной и энергетической инфраструктуры, повышение стоимости вывоза ТБО, излишняя забюрократизированность системы образования, и другие.

"Я регулярно общаюсь с жителями своего округа как в городах, так и в сёлах, как сегодня. И такие встречи на местах дают чёткое понимание запросов, которые есть в конкретном населённом пункте. Так, в школе рабочего посёлка Гремячево, например, нужен школьный автобус, а в Меляево уже много лет требует ремонта асфальтовое покрытие дорог. Такое совместное и открытое выявление и обсуждение проблем - первый шаг на пути к их решению. Поэтому вести эту работу нужно всегда совместно с жителями", - уверена Наталья Назарова.