Двухэтажный дом на площади 100 кв. метров горел в центре Нижнего Новгорода ночью 29 июня Происшествия

Двухэтажный дом на площади 100 кв. метров горел в центре Нижнего Новгорода ночью 29 июня Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Двухэтажный дом на площади 100 кв. метров горел на ул. Алексеевской в Нижнем Новгороде ночью 29 июня 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в доме №15 поступило в ЦУКС МЧС 29 июня в 02:55. Пожарно-спасательными подразделениями в 03:32 пожар был локализован, а в 04:10 - ликвидирован на площади 100 кв.метров. В тушении принимало участие 16 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава.

В результате пожара повреждены летняя веранда кафе, находившаяся во дворе дома, и две квартиры в доме. Одна женщина госпитализирована.

Причина пожара и обстоятельства пожара устанавливаются.