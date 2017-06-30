Житель Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в покушении на убийство сожительницы Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Арзамасского района Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в покушении на убийство сожительницы при попытке её "напугать". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону 29 июня 2017 года.

По версии следствия, днём 18 апреля 2017 года в селе Красное в ходе бытового конфликта нетрезвый 45-летний обвиняемый избил сожительницу, а потом ударил её ножом. Женщина вырвалась в комнату, где была мать подозреваемого. Мужчина догнал её и на глазах своей матери нанёс ещё одно ножевое ранение в грудь.

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд. Вину в содеянном подозреваемый признал частично, пояснив, что хотел лишь напугать потерпевшую.