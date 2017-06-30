Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
01 июля 2017 12:52  [199] Прибытие ряда авирейсов в Нижний Новгород задерживается 1 июля
01 июля 2017 11:15  [181] Автомобиль и гаражи сгорели в Нижнем Новгороде в ночь на 1 июля
01 июля 2017 10:19  [116] Полицейские ликвидировали наркопритон в Нижнем Новгороде
30 июня 2017 17:53  [239] Житель г.Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего мужа сожительницы
30 июня 2017 15:17  [190] Житель Воротынца Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в избиении до смерти соседа
30 июня 2017 14:29  [379] Мужчина пропал с автостанции в г.Лысково Нижегородской области 28 июня
30 июня 2017 13:57  [496] Пожар предположительно из-за поджога произошел в строящемся доме в центре Нижнего Новгорода 29 июня
30 июня 2017 13:31  [232] Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня
30 июня 2017 13:04  [1869] СК проводит проверку по факту смерти застреленного полицейским водителя в Балахнинском районе Нижегородской области
30 июня 2017 12:08  [242] Сараи на площади 180 кв метров сгорели предположительно в результате поджога в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в покушении на убийство сожительницы

29 июня 2017 10:47  [274] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Арзамасского района Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в покушении на убийство сожительницы при попытке её "напугать". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону 29 июня 2017 года.

По версии следствия, днём 18 апреля 2017 года в селе Красное в ходе бытового конфликта нетрезвый 45-летний обвиняемый избил сожительницу, а потом ударил её ножом. Женщина вырвалась в комнату, где была мать подозреваемого. Мужчина догнал её и на глазах своей матери нанёс ещё одно ножевое ранение в грудь.

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд. Вину в содеянном подозреваемый признал частично, пояснив, что хотел лишь напугать потерпевшую.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph