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Происшествия

Овощной киоск сгорел предположительно из-за поджога в Дзержинске Нижегородской области

29 июня 2017 11:24  [197] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Овощной киоск сгорел предположительно из-за в г. Дзержинске Нижегородской области 28 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании торговой точки на пр. Циолковского поступило в ЦУКС МЧС в 01:12. В результате пожара сгорело имущество в киоске на площади 3 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Также, предположительно, в результате поджога в этот же день сгорели два гаража на ул. Чернышевского в городе Лысково. Пожар произошёл около 01:00. В результате пожара один гараж сгорел полностью, обгорела кровля второго гаража на общей площади 40 кв.м.

Кроме того, поджог предполагается причиной возгорания автомобиля, припаркованного около одного из домов на ул. Красноармейская в Дзержинске. Сообщение о пожаре поступило в 15:35. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 8 кв.метров.

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Теги:
МЧС Пожар
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