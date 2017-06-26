"Сергей Кучин: "Количество киосков прессы в городе не соответствует постановлению Правительства РФ", - анонс газеты НР Общество

"Сергей Кучин: "Количество киосков прессы в городе не соответствует постановлению Правительства РФ", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 28 июня 2017 года.

"НР" от 28 июня публикует подробный отчет с круглого стола, посвященного сокращению количества киосков прессы на территории Нижнего Новгорода. Киоски важны не только тем, что в них один экземпляр газеты стоит дешевле в среднем на 10 рублей, чем по подписке, но и тем, что практически 30% нижегородцев покупают в них транспортную карту, а также пополняют её.

Кроме того, киоски прессы могут служить точками распространения сувенирной продукции к ЧМ-2018 и к 150-летию Максима Горького. Администрация Нижнего, тем не менее, не продляет договора по аренде участков под киоски. Это делается на совершенно законном основании, так как существует регламент, диктующий правила расположения объектов нестационарной торговли в муниципалитете. Однако киоскеры и издатели просят чиновников и местных законодателей пойти им навстречу и эти правила смягчить, как это было сделано, например, в Москве. На круглом столе на стороне киосковых сетей и печатной прессы выступил министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей Кучин, который сказал, что количество киосков прессы в городе не соответствует количеству, оговоренному в Постановлении Правительства РФ от 9 апреля 2016 года. Подробности в материале Ивана Столетова.

Урожай нижегородских аграриев, как и сельхозпроизводителей в остальной средней полосе России, оказался в зоне риска. Из-за неблагоприятных погодных условий, заложниками которых все мы стали нынешней весной и летом, многие сельхозкультуры испытали не просто стресс, а так называемый холодовый шок. Эксперты, с которыми побеседовал "НР", уверены: урожая картофеля, огурцов, помидор, свеклы, капусты ждать в этом году не стоит. По словам доцента НГСХА, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора фитопатологий Евгения Михалева, на сегодняшний день так называемый Технологический регламент проведения сельскохозяйственных работ областными фермерами практически не соблюдается. В результате посадка многих культур, например, того же самого картофеля, проводится раньше, чем положено, именно поэтому холодной весной посадки мерзнут и не всходят. Подробности о том, какие ошибки совершают некоторые фермеры, как правительство области компенсирует убытки нижегородских агрохолдингов, и возможно ли реанимировать замерзшие сельхозкультуры, читайте в статье Марины Андроновой.

Год экологии в Нижнем: опасные отходы, такие как перегоревшие лампы накаливания, старые батарейки, разбитые или просто нерабочие ртутные градусники теперь будет принимать специальный пункт приема на территории торгового центра "Седьмое небо". Кроме того, сдавшие эти вещи в утиль, смогут купить здесь их аналоги со скидкой. В то же самое время в регионе начала работу "Экоприемная": работает круглосуточная экологическая диспетчерская служба для обеспечения обратной связи с населением по вопросам загрязнения окружающей среды и экологической безопасности "Зеленый телефон". На сайте диспетчерской службы жители могут оставлять свои обращения о выявленных нарушениях в сфере экологии, природопользования и охраны окружающей среды, функционирует и горячая линия. Подробности в статье Яны Ляминой.