Депутаты ЗС НО одобрили изменение параметров соглашения между облправительством и АО "Гостиничный комплекс "Ока" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило изменение параметров соглашения между облправительством и АО "Гостиничный комплекс "Ока". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 29 июня 2017 года.



Корректировка связана с ростом процентов по кредитам и падением на рынке гостиничных услуг в 2014-2016 годах. Она разработана в соответствии с бизнес-планом 2017 года. В частности, со 115,8 млн рублей до 103,5 млн рублей снижаются льготы по налогу на имущество для компании и со 134,5 до 15,9 млн рублей - бюджетный эффект для консолидированного бюджета региона.

Напомним, речь идет об уже реализованном проекте возведения 11-этажного здания-пристроя к существующему зданию гостиницы. Проект был признан приоритетным еще в 2012 году. Объем инвестиций составлял 1,2 млрд рублей. Этот параметр выполнен в полном объеме.



Напомним также, что по окончании срока действия инвестиционного соглашения (с июля 2017 года) сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно более 146 млн. рублей.