Пенсионерка пострадала из-за возгорания холодильника в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка пострадала в результате пожара из-за возгорания холодильника в Дзержинске Нижегородской области 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В 03:44 в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на ул. Терешковой. В результате пожара отравление продуктами горения получила 78-летняя мать хозяйки квартиры. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 Дзержинска.

Ещё 15 жильцов дома, в том числе трое детей, были эвакуированы по лестничным маршам.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации холодильника.