Движение транспорта будет ограничено около катера "Герой" в Нижнем Новгороде 30 июня в связи с выпускным в НА МВД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 30 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, изменения вводятся в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 42 выпуску молодых специалистов Нижегородской академии МВД России.

С 10:00 до 12:00 30 июня движение транспорта по Нижневолжской набережной в районе катера "Герой" будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.



Также отмечается, что Центр организации дорожного движения с 08:00 до 12:00 будет эвакуировать транспортные средства, припаркованные в зоне проведения мероприятий.