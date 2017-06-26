Движение транспорта будет ограничено около катера "Герой" в Нижнем Новгороде 30 июня в связи с выпускным в НА МВД

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Движение транспорта будет ограничено на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 30 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, изменения вводятся в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 42 выпуску молодых специалистов Нижегородской академии МВД России.
С 10:00 до 12:00 30 июня движение транспорта по Нижневолжской набережной в районе катера "Герой" будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.
Также отмечается, что Центр организации дорожного движения с 08:00 до 12:00 будет эвакуировать транспортные средства, припаркованные в зоне проведения мероприятий.
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