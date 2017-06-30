Нижегородские банкиры не прогнозируют существенных изменений по ипотечной ставке в 2017 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские банкиры не прогнозируют существенных изменений по ипотечной ставке в 2017 году. Данная тема обсуждалась экспертами в рамках пресс-конференции 29 июня 2017 года.



В частности директор Нижегородского регионального центра АО "Глобэксбанк" Николай Русов сообщил, в период с января по апрель средняя ставка по портфелю составляет 11,74%, а в прошлом году за аналогичный период времени – 12,62%.



"Данное снижение является близким одному процентному пункту по портфелю. Естественно кредитная ставка напрямую зависит от ключевой. Распространённым является мнение, что на ближайшем заседании ключевую ставку оставят на уровне 9% годовых. В то же время председатель Центробанка говорит, что есть потенциал снижения ставки до конца 2017 года. Таким образом, можно говорить о том, что никакого обвала ставок не произойдет, но цифра может сдвинуться на 0,25 процентных пункта. Быть может, даже ключевая ставка перейдет через отметку девять, но опять же незначительно, поэтому ожидать значительного снижения ставок по ипотеке в ближайшее время точно не следует. Однако специалисты отмечают, что спрос на ипотечные кредиты более-менее стабилен", - отметил эксперт.



Начальник Управления по работе с партнерами ипотечного кредитования головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк Олег Корнилов отметил, что ипотека растет, но не слишком быстрыми темпами, и доля кредитов на новостройки составляет 25-28%.



В свою очередь, заместитель территориального директора по розничному бизнесу Нижегородской территориальной дирекции ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Алексей Тюхов добавил, что клиенты стали внимательнее относится даже к незначительной разнице в процентах по ипотечной ставке, а также к объему первоначального взноса. Поэтому на данный момент спрос покупателей значительно выше на новостройки эконом-класса с максимально возможной низкой процентной ставкой.



По данным Центробанка, в Нижегородской области в период с январь по апрель 2017 года ипотечных кредитов было выдано на сумму 12,4 млрд рублей, что 8,3% больше аналогичного периода прошлого года. Общая задолженность по ипотеке составила 90 млрд рублей. В указанный период текущего года было выдано 6 128 кредитов на сумму 9 млрд 625 млн рублей при этом в эту сумму входит и рефинансирование ипотеки.



Напомним, что объем кредитования нижегородцев-физлиц в I квартале 2017 года вырос на 25% - до 45 млрд рублей.