Число присасываний клещей в Нижегородской области снизилось на 16% за 19-25 июня Общество

Число присасываний клещей в Нижегородской области снизилось на 16% за 19-25 июня 2017 года по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 25 июня за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 4142 человека, в том числе 413 человек за 19-25 июня (за предыдущую 493).

С начала сезона зарегистрирован один случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом (в Варнавинском районе области) и 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В 120 клещах обнаружены ДНК боррелий, в 54 – ДНК анаплазм, в 11 – РНК вируса клещевого энцефалита, в шести – ДНК эрлихий.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано на территории сел и деревень (35%), в лесных массивах (30%), на придомовых территориях (16%),на садово-огородных участках (10%), на территориях кладбищ (4%).