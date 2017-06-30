Число присасываний клещей в Нижегородской области снизилось на 16% за 19-25 июня 2017 года по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 25 июня за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 4142 человека, в том числе 413 человек за 19-25 июня (за предыдущую 493).
С начала сезона зарегистрирован один случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом (в Варнавинском районе области) и 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
В 120 клещах обнаружены ДНК боррелий, в 54 – ДНК анаплазм, в 11 – РНК вируса клещевого энцефалита, в шести – ДНК эрлихий.
Наибольшее количество присасываний зарегистрировано на территории сел и деревень (35%), в лесных массивах (30%), на придомовых территориях (16%),на садово-огородных участках (10%), на территориях кладбищ (4%).
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