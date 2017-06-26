Полиция оцепила Мытный рынок в Нижнем Новгороде из-за подозрительного чемодана Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Полиция оцепила Мытный рынок в Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета днём 29 июня 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в МВД по Нижнему Новгороду.



Согласно предоставленной информации, в 13:47 в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении подозрительного бесхозного предмета. "При проверке было выяснено, что бесхозный чемодан опасности не представляет. Сейчас все мероприятия завершены", - рассказали в МВД.



Напомним, что в апреле 2017 года полиция оцепляла здание Заксобрания Нижегородской области. Причиной оцепления здания ЗС НО стал пакет с продуктами.