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Происшествия

Полиция оцепила Мытный рынок в Нижнем Новгороде из-за подозрительного чемодана

29 июня 2017 16:05  [26] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Полиция оцепила Мытный рынок в Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета днём 29 июня 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в МВД по Нижнему Новгороду.

Согласно предоставленной информации, в 13:47 в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении подозрительного бесхозного предмета. "При проверке было выяснено, что бесхозный чемодан опасности не представляет. Сейчас все мероприятия завершены", - рассказали в МВД.

Напомним, что в апреле 2017 года полиция оцепляла здание Заксобрания Нижегородской области. Причиной оцепления здания ЗС НО стал пакет с продуктами.

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