Региональный парламент одобрил закон о Совете экологической безопасности в Нижегородской области Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональный парламент одобрил изменения в нижегородский закон "Об экологической безопасности". Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области.

29 июня 2017 года депутаты приняли поправки в двух чтениях. В частности, документ предусматривает законодательное закрепление деятельности Совета экологической безопасности как коллегиального совещательного органа при правительстве области. В его состав будут включены представители Заксобрания, министерств регионального правительства, федеральных структур, органов местного самоуправления, научной и экологической общественности.

В ходе заседания было отмечено, что ключевыми задачами Совета станут разработка рекомендаций и предложений по определению приоритетности и методов решения текущих и перспективных экологических проблем, а также анализ законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования с целью оценки его эффективности.

"Создание Совета, работа которого будет направлена на решение экологических проблем, - это требование времени. Совет экологической безопасности создан распоряжением Правительства Нижегородской области в 2003 году. Несмотря на актуальность вопросов экологической безопасности в регионе, Совет не собирался уже много лет. Учитывая, что указом Президента РФ от 2017 год объявлен Годом экологии, возобновление работы Совета и усиление его роли является весьма актуальным и своевременным. Кроме того, очень важно создавать реальные механизмы участия общественности в принятии экологически значимых решений. Сегодняшние вызовы в экологической повестке дня требуют от нас пересмотра традиционных форм работы с экспертным сообществом", - отметил председатель комитета по экологии Владислав Атмахов.