Подрядчик начал укреплять фундамент д.19 по пр.Ленина в Нижнем Новгороде Общество

д.19 по пр.Ленина Фото: Администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Подрядчик начал укреплять фундамент д.19 по пр.Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.



Согласно информации, 29 июня и.о.сити-менеджера Сергей Миронов встретился с жителями дома №19 и представителями подрядной организации, которая начала работы по укреплению фундамента. Миронов проверил, как ведутся работы в подвале дома, и пообщался с представителями инициативной группы жильцов. Те заверили, что ДУК ставит их в известность о сроках ремонта, а рабочие разъясняют технические подробности.



"В доме около 60 квартир, и необходимый зданию масштабный ремонт мог стать непосильной для собственников задачей. Понимая это, администрация предусмотрела в бюджете средства на обследование и ремонт дома. Эксперты пришли к заключению, что нужно укрепить фундамент и несущие конструкции. На эти работы из бюджета города было выделено около 20 млн рублей, подрядная организация ООО "Нижегородстройподряд" в июне приступила к ремонту. На первом этапе предстоит укрепить не только фундамент здания, но и специальными составами уплотнить почву под ним – инженерно-геологические изыскания показали, что именно изменения в почве и появившиеся зоны разуплотнения стали причиной подвижки фундамента", - говорится в сообщении.



В пресс-службе также отметили, что из соображений безопасности эксперты рекомендовали жильцам самого пострадавшего, четвертого подъезда временно покинуть свои квартиры и переселиться в маневренный фонд. С теми, кто не согласился покинуть свои квартиры на время ремонта, администрация города продолжает переговоры



"На основании экспертного заключения этот дом сегодня является аварийным, но подлежащим ремонту. Администрация оперативно предприняла все меры, необходимые для начала работ. Подрядчик рассчитывает завершить их к концу 2017 года, и в доме можно будет безопасно проживать. После того, как будут укреплены фундамент и несущие конструкции, продолжится мониторинг состояния дома", - рассказал по итогам совещания Сергей Миронов.



Напомним, что в 2015 году д.19 на пр.Ленина был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Трещина на доме образовалась в феврале 2015 года.