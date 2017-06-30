Торги на право аренды участка в 5 га под строительство завода полимеров в Нижегородской области не состоялись Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Торги на право аренды участка в 5 га под строительство завода полимеров в Нижегородской области не состоялись. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Согласно информации, на участие в аукционе, назначенном на 29 июня 2017 года, не поступило ни одной заявки. В связи с этим конкурсная комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся. Напомним, земельный участок расположен на Игумновском шоссе (5е) в Дзержинске. Земля предназначена для строительства завода полимеров. Площадь участка – 5,3 га. Срок аренды – 5,5 лет. Начальный размер арендной платы был указан в размере 2,458 млн рублей в год.

Напомним также, в сентябре 2016 года сообщалось, что ООО "Вариант-Ресурс" планирует инвестировать более 500 млн рублей в завод по переработке полимеров в Дзержинске. Должно быть создано 350 рабочих мест.