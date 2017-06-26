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Происшествия

Житель Московского района Нижнего Новгорода получил 10 месяцев условно за приобретение гашиша

30 июня 2017 09:43  [49] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Московского района Нижнего Новгорода получил 10 месяцев условно за приобретение гашиша. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 29 июня 2017 года.

Судом установлено, что в январе 2017 года 21-летний юноша через сеть Интернет за 3,5 тысячи рублей заказал наркотическое средство. После этого он по данному ориентиру нашёл пакетик с наркотиком на ул.Бурнаковской.

В июне 2017 года Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес ему обвинительный приговор по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта, совершенные в значительном размере).

Суд назначил нижегородцу наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.

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