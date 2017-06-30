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Происшествия

Полицейские задержали двух мужчин c 37 пакетиками наркотика на Бору Нижегородской области

30 июня 2017 10:41  [153] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские задержали двух мужчин c 37 пакетиками наркотика на Бору Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 30 июня 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, сотрудники полиции на улице Луначарского в городе Бор задержали двоих молодых людей. Один из них в процессе задержания выбросил мешочек, в котором находилось 37 свертков из фольги, в каждом из которых находился полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Результаты проведенной экспертизы показали, что оно является наркотическим средством, общей массой 4,625 гр.

Подозреваемый, выкинувший свертки с наркотиком, по решению суда помещен под стражу. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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