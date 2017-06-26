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Общество

Нижегородская администрация планирует установить первые 50 навигационных конструкций до 15 июля

30 июня 2017 11:03  [63] Общество
тестовый указатель на ул. Рождественской

тестовый указатель на ул. Рождественской

Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация планирует установить первые 50 навигационных конструкций до 15 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 30 июня.

В Нижнем Новгороде начали установку новой пешеходной туристской навигации. Первую конструкцию поставили на улице Рождественской.

Как сообщается в пресс-релизе, на информационные указатели и стенды будет нанесено более 100 объектов культурно-туристического интереса: театры, музеи, памятники, планетарий, цирк и другие объекты. Большая часть из них сосредоточена в историческом центре города (в пределах набережных Оки, Волги, улиц Горького и Белинского), несколько объектов находятся в нижней части. Гостиницы, кафе, рестораны и другие подобные коммерческие объекты в перечень не включены.

"Полная реализация проекта длительна и продлится до 2021 года. Проект может включать в себя несколько этапов. Наша задача, в первую очередь, реализовать именно пешеходную туристическую навигацию, в частности информационные указатели и стенды", - сказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

Она также отметила, что на сегодняшний момент установлен тестовый вариант конструкции. Позднее планируется модернизировать нижнюю часть объекта и сделать из нее лавочку.

Представитель компании-подрядчика "Городская навигация" Евгений Заборовский рассказал, что при создании конструкций были соблюдены международные стандарты технического исполнения. "Были использованы такие материалы, как поликарбонат, который отлично пропускает и рассеивает свет, нержавеющая сталь, являющаяся отличной альтернативой обычному железу, так как железо, даже если его красить порошковой краской, начинает ржаветь при малейшей царапине. Для того, чтобы облегчить визуальное восприятие информации, была использована не матовая, а зеркальная сталь", - отметил специалист.

На сегодняшний день из муниципального бюджета на 2017 год выделено пять млн рублей на пешеходную туристскую навигацию. При выделении дополнительного финансирования система пешеходной туристской навигации будет расширяться.

Напомним также, что в декабре 2016 года ООО "РусЗнак НН" выиграло конкурс на создание системы маршрутного ориентирования в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018.

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