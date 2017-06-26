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Общество

Городской семейный фестиваль "МамаСлёт" состоится в Нижнем Новгороде 1 и 2 июля

30 июня 2017 11:20  [50] Общество

Городской семейный фестиваль "МамаСлёт" состоится в Нижнем Новгороде 1 и 2 июля. Об этом сообщает партнёр фестиваля "Ростелеком".

"Ростелеком" организует развлекательную зону на городском семейном фестивале "МамаСлёт". Мероприятие будет организовано на территории парка приключений "Лихолесье" в Сормовском парке и соберет несколько тысяч нижегородцев в едином семейном пространстве с тематическими локациями.

"Десятый юбилейный фестиваль "Мамаслет" - это праздник для семей с детьми и для тех, кто хочет интересно и весело провести выходные на свежем воздухе. В первые два июльских дня для его гостей будут работать ярмарка хэнд-мэйда, декора, детских игрушек, одежды и украшений, игровые площадки для детей всех возрастов, творческие прикладные мастер-классы, зона красоты и релакса, спортивная зона, фудкорт и многое другое", - сообщается в пресс-релизе.

В программе фестиваля на протяжении двух дней запланирована большая шоу-программа на главной сцене, лекции психологов, аттракционы и конкурсы для детей, флэшмобы и танцевальные уроки.

В развлекательной зоне "Ростелекома" нижегородцев ждет интерактивная программа и специальное фотопространство. Самых маленьких гостей порадуют разнообразные мастер-классы по изготовлению игрушек и творческая мастерская, дружелюбная ростовая кукла, аниматор с интересными конкурсами и призами, аквагрим и воздушные шары.

В фотозоне у каждого будет отличная возможность сделать селфи или веселое фото с друзьями, а также принять участие в призовом конкурсе в Инстаграме компании @rostelecom.volga .

Во время проведения мероприятия консультанты "Ростелекома" расскажут об актуальных предложениях компании, в том числе хите лета – акции "Легкая цена", услугах "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ", "Домашняя телефония", а гости фестиваля смогут оставить заявки на их подключение.

Фестиваль 1 и 2 июля будет открыт для гостей c 10:00 до 20:00, дети до 12 лет и пенсионеры смогут посетить мероприятие бесплатно.

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