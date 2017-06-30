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Общество

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области в выходные дни 1 и 2 июля

30 июня 2017 11:38  [513] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области в выходные дни 1 и 2 июля 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Сегодня, 30 июня сохранится тёплая погода, максимальная температура днём около +25º. Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый.

В выходные дни, 1-2 июля, под влиянием циклона синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Уже в ночь на субботу возможен порывистый западный ветер, грозовые дожди разной интенсивности, не исключён град.

Температура воздуха ночью около +15°, днём 1 июля +22,+24º. 2 июля дожди сохранятся, но будут менее интенсивными, максимальная температура в дневные часы +20,+22°.

С 3 по 5 июля местами кратковременные дожди, грозы. Преобладающий температурный фон днем +20,+23º, ночью +11,+14°.

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