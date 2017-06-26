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Происшествия

Пенсионерка погибла в результате пожара в девятиэтажном доме на ул.Акимова в Нижнем Новгороде 29 июня

30 июня 2017 11:56  [89] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка погибла в результате пожара в девятиэтажном доме на ул.Акимова в Нижнем Новгороде 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома на ул. Акимова в Канавинском районе поступило в ЦУКС МЧС около 01:00. На момент прибытия пожарных происходило горение имущества в квартире на шестом этаже. В самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление.

В одной из комнат было обнаружено тело погибшей 93-летней женщины, матери хозяйки квартиры. Саму 68-летнюю хозяйку квартиры с ожогами первой степени 25% тела госпитализировали в городскую больницу №35 Нижнего Новгорода. Ещё 37 жильцов дома, в том числе четверых детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Никто из них не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

В результате пожара обгорела комната, оконная рама на общей площади 30 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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