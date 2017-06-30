"НБД-Банк" подписал соглашение с НКО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области" Бизнес

ПАО "НБД-Банк" подписало соглашение с НКО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба банка 30 июня 2017 года.

Соглашение подразумевает совместную реализацию проектов и мероприятий, направленных на развитие промышленности, привлечение инвестиций в отрасль, а также создание новых рабочих мест в Нижегородской области. Главной целью сотрудничества НБД-Банка и Фонда является создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности путем совместного их финансирования.

"НБД-Банк занимает активную позицию в процессе привлечения партнеров для реализации программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах нашего присутствия. Так, мы расширяем географию проектов по сотрудничеству с членами Национальной гарантийной системы, заключаем соглашения с организациями, специализирующимися на работе с Малым и средним бизнесом и предлагаем льготные условия кредитования инвестиционных проектов", – заявил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"Фонд всегда приветствует и поддерживает инициативы банков, стремящихся оказывать содействие в поддержке предпринимательства Нижегородской области. В частности, значительным событием является заключение соглашения о сотрудничестве с НБД-Банком как с одним из крупнейших банков региона. Участие НБД-Банка в проектах Фонда позволит повысить уровень доступности финансовой помощи промышленным предприятиям, помочь производителям с реализацией новых инвестиционных проектов, а в перспективе и с выходом промышленной продукции региона на российский и международный уровень", – прокомментировал директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексей Назаров.