ООО "Виадук" выполнит ремонт надземного пешеходного перехода на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Наземный переход на проспекте Гагарина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Виадук" выполнит ремонт надземного пешеходного перехода в районе остановки "Университет" на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания из Нижнего Новгорода стала единственным участником торгов на право выполнения этих работ. Заказчик работ – администрация Советского района – направит ООО "Виадук" проект контракта по начальной цене (878 тысяч рублей). Работы необходимо выполнить до 31 августа 2017 года.

Напомним, этот пешеходный переход был открыт 12 июля 2012 года. Конструкция состоит из пролетного строения длиной 36,7 м и шириной 3,7 м и четырех сходов, длина каждого из которых – 24,5 м. Переход также оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. Стоимость работ составила более 66 млн рублей.

СПРАВКА:

Учредителем и гендиректором ООО "Виадук" является Иван Пивсаев. Уставный капитал – 10 тысяч рублей.