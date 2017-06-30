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Общество

Реверсивное движение будет введено на участке трассы М-7 в Кстовском районе Нижегородской области до конца 2017 года

30 июня 2017 13:35  [257] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реверсивное движение будет введено на участке трассы М-7 "Волга" в районе деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области до конца 2017 года. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород 30 июня.

Временное ограничение движения будет введено с 1 июля. Согласно информации, оно вводится в связи с ремонтом на участках с 442 по 455 и с 465 по 490 км автодороги М-7 "Волга" в районе деревни Ветчак.

На участке будет организованно реверсивное движение по одной полосе. Максимальная разрешённая скорость - 40 км/ч.

Напомним, что с 28 июня до конца 2017 года вводится реверсивное движение на двух участках трассы М-7 в Воротынском районе области до конца 2017 года.

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