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Общество

МЧС предупреждает о вероятности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за гроз и града 1 июля

30 июня 2017 16:11  [2612] Общество
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за гроз и града 1 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ночь на 1 июля 2017 года, начиная с западных районов Нижегородской области, ожидаются дожди, местами - ливни, грозы, град, отдельные порывы южного ветра 15-20 м/с. Данная погода сохранится также весь день 1 июля.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

Также в связи с ливнями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи.

Из-за града увеличивается вероятность повреждения и гибели сельхозкультур, полегания зерновых колосовых культур, снижение урожайности. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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