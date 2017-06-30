Нижегородское минсоцполитики уволило директора Городецкого ПНИ за премирование жены Общество

Городецкий ПНИ Фото: Городецкий ПНИ

Нижегородское минсоцполитики уволило директора ГБУ "Городецкий психоневрологический интернат" (ПНИ) за финансовые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства 30 июня 2017 года.

Согласно информации, в апреле текущего года в результате проверки министерством установлено, что директор интерната Александр Кораблев премировал на крупную сумму своего заместителя (Наталью Кораблеву), которая является супругой руководителя.

"В связи с этим принято решение уволить Кораблева с занимаемой должности. Кроме того, министерством будут переданы материалы по данному факту правоохранительным органам", - отмечается в сообщении.