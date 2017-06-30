Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2017 19:32  [258] Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым с потерей памяти
30 июня 2017 18:01  [202] Губернский колледж представил проект Центра инклюзивного образования в Канавинском районе Нижнего Новгорода
30 июня 2017 17:58  [127] Законопроект о компенсационном фонде при долевом строительством рассматривается Госдумой
30 июня 2017 17:29  [249] Нижегородское минсоцполитики уволило директора Городецкого ПНИ за премирование жены
30 июня 2017 16:50  [219] Полиция проводит проверку по факту дебоша клиента в одном из нижегородских банков
30 июня 2017 16:34  [234] "Июнь 2017 года стал одним из самых холодных июней в Нижегородской области за последние 25 лет", - Ольга Мокеева
30 июня 2017 16:25  [223] Дольщики оформили права на землю по ул. Ошарская - Ванеева в Нижнем Новгороде для возобновления строительства долгостроев
30 июня 2017 16:15  [983] Состояние Почаинского оврага в Нижнем Новгороде
30 июня 2017 16:11  [2616] МЧС предупреждает о вероятности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за гроз и града 1 июля
30 июня 2017 15:41  [244] Активисты собрали в Нижнем Новгороде более 250 подписей за отмену закона о разрешении строить храмы в парках
Общество

Нижегородское минсоцполитики уволило директора Городецкого ПНИ за премирование жены

30 июня 2017 17:29  [249] Общество
Городецкий ПНИ

Городецкий ПНИ

Фото: Городецкий ПНИ

Нижегородское минсоцполитики уволило директора ГБУ "Городецкий психоневрологический интернат" (ПНИ) за финансовые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства 30 июня 2017 года.

Согласно информации, в апреле текущего года в результате проверки министерством установлено, что директор интерната Александр Кораблев премировал на крупную сумму своего заместителя (Наталью Кораблеву), которая является супругой руководителя.

"В связи с этим принято решение уволить Кораблева с занимаемой должности. Кроме того, министерством будут переданы материалы по данному факту правоохранительным органам", - отмечается в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph