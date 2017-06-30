Житель г.Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего мужа сожительницы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г.Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего мужа сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 30 июня 2017 года.

Согласно информации, в ночь на 30 июня на ул. 9-я Северная обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

При осмотре тела 35-летнего погибшего следователи обнаружили множественные ножевые ранения тела и шеи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По подозрению в совершении преступления по "горячим" следам был задержан 28-летний мужчина.

По предварительным данным, погибший являлся бывшим мужем гражданской супруги подозреваемого. Расследование продолжается.