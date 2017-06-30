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Житель г.Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего мужа сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 30 июня 2017 года.
Согласно информации, в ночь на 30 июня на ул. 9-я Северная обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
При осмотре тела 35-летнего погибшего следователи обнаружили множественные ножевые ранения тела и шеи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По подозрению в совершении преступления по "горячим" следам был задержан 28-летний мужчина.
По предварительным данным, погибший являлся бывшим мужем гражданской супруги подозреваемого. Расследование продолжается.
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