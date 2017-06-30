Законопроект о компенсационном фонде при долевом строительством рассматривается Госдумой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект о компенсационном фонде при долевом строительством рассматривается Госдумой. Об этом сообщает НРО "Единой России" 30 июня 2017 года.

3 июля в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина пройдут парламентские слушания для обсуждения правительственного законопроекта, предусматривающего защиту прав участников долевого строительства. Для участия в дискуссии по актуальной теме приглашены действующие участники долевого строительства, обманутые дольщики из проблемных регионов, банкиры, страховщики, надзорные органы в лице Банка России, а также представители правительства РФ.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов отметил важность предстоящих парламентских слушаний по защите прав участников долевого строительства

"Сегодня в России насчитывается почти 40 тысяч обманутых дольщиков. И их число, к сожалению, увеличивается. Долевое строительство не должно быть лотереей. Людям необходима уверенность в том, что, заплатив деньги, они отпразднуют новоселье в положенный срок. Необходимы решительные меры, которые позволят гражданам, вложившим свои средства в строительство, избежать разного рода мошеннических действий и внезапного необоснованного банкротства застройщика", - сказал он.

"В новом законопроекте речь идёт в первую очередь о компенсационном фонде, в обязанности которого будет входить учёт поступивших отчислений, выплата возмещений при признании застройщика банкротом, а также функции по ведению единого реестра застройщиков. Законопроект принят в первом чтении, и ко второму чтению необходимо разработать такой механизм, который бы обеспечил полную прозрачность деятельности фонда", - добавил депутат.

"Предстоящие парламентские слушания играют важную роль в процессе подготовки законопроекта. Уверен, что открытый диалог между участниками дискуссии позволит выработать чёткую позицию, которую профильным специалистам необходимо будет учесть при доработке документа ко второму чтению", - подытожил он.