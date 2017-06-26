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Общество

Губернский колледж представил проект Центра инклюзивного образования в Канавинском районе Нижнего Новгорода

30 июня 2017 18:01  [64] Общество

Губернский колледж представил проект Центра инклюзивного образования в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

29 июня 2017 года в нижегородском Губернском колледже состоялось очередное заседание Партнерского совета в Канавинском районе. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы районной администрации Михаил Шаров, а также представители компаний, с которыми заключены договоры на подготовку квалифицированных кадров и специалистов для организаций и предприятий города.

В ходе встречи директор колледжа Наталья Катышева представила проект Центра инклюзивного образования "Равные возможности" и перспективы его дальнейшей работы. "Сегодня на повестке дня был поднят вопрос о результатах взаимодействия с социальными партнерами. В результате анализа были представлены совместные образовательные, профориентационные и воспитательные мероприятия, которых за полгода действия Партнерского Совета набралось большое количество. Это экскурсионные походы на предприятия, круглые столы, мастер - классы, тренинги по специальностям, реализация совместных проектов", - отметила Катышева.

По итогам встречи Партнерского совета было принято решение разработать "дорожную карту" взаимодействия с партнерами-работодателями на 2017-2018 год. Кроме того, партнерам было предложено принять участие в значимых мероприятиях колледжа и конкурсах профессионального мастерства и рассмотреть возможность участия в деятельности Центра инклюзивного образования "Равные возможности".

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