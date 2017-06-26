Полицейские ликвидировали наркопритон в Нижнем Новгороде Происшествия

Полицейские ликвидировали наркопритон в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД региона.

Согласно информации, по подозрению в организации притона для лиц, употребляющих наркотические средства, сотрудниками отдела полиции задержан 40-летний местный житель.

Ранее в полицию поступила оперативная информация о том, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Усилова, областного центра регулярно появляются компании людей в состоянии опьянения. Сотрудники полиции при проверке сообщения установили, что в период с 6 по 28 июня 2017 года нижегородец предоставлял свое жилое помещение для употребления наркотических веществ незнакомым ему гражданам.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.