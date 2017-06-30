Нижегородские археологи отправились на раскопки в Крым Общество

Нижегородские археологи отправились на раскопки в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского.

Археологический отряд "Меотида" (действует на базе института международных отношений и мировой истории университета Лобачевского, Нижний Новгород) 1 июля отправился в Крым для проведения раскопок.

В этом году участниками экспедиции станут студенты-историки, проходящие полевую археологическую практику, студенты-волонтёры и выпускники университета Лобачевского. Всего летом в раскопках примут участие 22 человека. Полевой сезон для участников отряда начинается 3 июля. Исследования будут проводиться, как и прежде, в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции Института археологии РАН.

Экспедиции предстоит провести работы на нескольких археологических памятниках Восточного Крыма. Основное внимание по-прежнему будет уделено исследованиям поселения Полянка (древнее название до нас не дошло) на побережье Азовского моря.

По словам руководителя отряда "Меотида" Натальи Кузиной, поселение в хроно-стратиграфическом отношении представляет собой трёхслойный памятник. "Самые ранние культурные напластования относятся, по-видимому, к III – II вв. до н.э. Над ними или отчасти в них были сооружены постройки следующего века. Над слоем I в. до н.э. кое-где сохранились остатки неких построек раннесредневекового времени (VII–IX вв. н.э.)", - отметила Кузина.

Участники археологического отряда "Меотида" продолжат работы на участке верхней террасы городища, где с 2014 года ведутся исследования большого жилищно-хозяйственного комплекса I в. до н.э.