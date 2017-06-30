Житель Пильнинского района Нижегородской области предстанет перед судом из-за покушения на убийство односельчанина Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Пильнинского района Нижегородской области предстанет перед судом из-за покушения на убийство односельчанина. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону 3 июля 2017 года.

По версии следствия, вечером 13 мая 2017 года в деревне Заря Пильнинского района нетрезвый 34-летний обвиняемый пришел в дом к односельчанину и ударил хозяина ножом. Между мужчинами завязалась борьба. 45-летний потерпевший оказал нападавшему активное сопротивление, а также смог по телефону позвать на помощь других жителей деревни, которые остановили драку. Раненый мужчина был доставлен в районную больницу.

Как установили следователи СК, в апреле 2017 года у потерпевшего в результате пожара сгорел дом и погибла жена. Обвиняемый полагал, что в смерти женщины виновен её муж.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.