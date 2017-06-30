Ранее судимая нижегородка предстанет перед судом за кражу у уснувшего знакомого в баре Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимая нижегородка предстанет перед судом за кражу у уснувшего знакомого в баре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 3 июля 2017 года.

По версии следствия, в апреле 31-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода, познакомилась с мужчиной в одном из баров. Затем она дождалась, когда он после совместного распития спиртных напитков уснул за столом, и вытащила у него из карманов деньги и мобильный телефон, на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Женщина рана судима за совершение краж и мошенничество.

Уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.