Гироскутер сгорел в квартире в Кстовском районе Нижегородской области 2 июля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Гироскутер сгорел в квартире в Кстовском районе Нижегородской области 2 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Гироскутер вспыхнул в квартире двухэтажного дома в селе Запрудное Кстовского района. В результате пожара сгорел гироскутер, а также обгорело домашнее имущество на площади 2 кв.метра.

По предварительным данным причиной пожара стала неисправность механизмов гироскутера.

Потерпевшие пожарную охрану не вызывали.