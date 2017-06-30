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Гироскутер сгорел в квартире в Кстовском районе Нижегородской области 2 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Гироскутер вспыхнул в квартире двухэтажного дома в селе Запрудное Кстовского района. В результате пожара сгорел гироскутер, а также обгорело домашнее имущество на площади 2 кв.метра.
По предварительным данным причиной пожара стала неисправность механизмов гироскутера.
Потерпевшие пожарную охрану не вызывали.
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