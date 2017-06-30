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Два пассажира автобуса пострадали в ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгорода 2 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 18:00 на ул. Советская, 16. Согласно информации, водитель автомобиля "Хонда Капа 94" при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем "Хонда" и автобусом ЛиАЗ 525626 (маршрут №26).
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса: 71-летняя женщина получила перелом носа, ещё одна женщина 50 лет получила ушиб.
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