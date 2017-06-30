"Ростелеком" утвердил методику для тестирования Национальной биометрической платформы Бизнес

"Ростелеком" утвердил методику для тестирования Национальной биометрической платформы. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рамках проекта по созданию Национальной биометрической платформы, "Ростелеком" утвердил методику первого этапа тестирования вендоров биометрических технологий и в ближайшее время определит дату начала проведения испытаний.

Как сообщается в пресс-релизе, "Ростелеком" разрабатывает НБП по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. НБП позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов - физических лиц. Такая идентификация позволит частным лицам дистанционно осуществлять банковские операции, а в дальнейшем может быть использована в других отраслях экономики - в медицине, образовании, e-commerce, ритейле и т.д.

Разработка методики технологических испытаний проводилась на базе уполномоченной организации - некоммерческое партнерство (НП) "Русское биометрическое общество" отечественными вендорами биометрических технологий и экспертами отрасли. Методика была разработана, утверждена и передана "Ростелекому" в июне 2017 года, а в ближайшее время оператор определит список вендоров для проведения тестирования.

"Ростелеком" также принял участие в разработке законопроекта по созданию механизма удаленной идентификации, без принятия которого полноценное использование НБП было бы невозможным. Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. На текущий момент внесен в Государственную Думу законопроект № 157752–7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленный на совершенствование механизмов предоставления банковских услуг без личного присутствия клиента с использованием государственных информационных ресурсов.

Законопроект был разработан Банком России совместно с Минкомсвязью России и Росфинмониторингом при поддержке Ассоциации "Россия" в целях развития финансового рынка, обеспечения доступности финансовых услуг для граждан, в том числе в удаленных регионах и для людей с ограниченными возможностями, а также для снижения стоимости их предоставления. Законопроект содержит ряд отсылочных норм, которые требуют принятия соответствующих подзаконных нормативных актов, разработка которых также должна вестись на основе детального обсуждения с банковским сообществом. Соответствующая работа уже ведется Банком России, Министерством связи и массовых коммуникаций и "Ростелекомом", при участии Ассоциации "Россия" с привлечением широкого круга экспертов и банковского сообщества.

После завершения технологических испытаний платформы и внедрения необходимых законодательных изменений, "Ростелеком" предоставит доступ к платформе кредитным организациям для ее дальнейшего тестирования.