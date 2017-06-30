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Происшествия

Два пешехода погибли в результате ДТП в Нижегородской области 2 июля

03 июля 2017 11:55  [218] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пешехода погибли в ДТП в Нижегородской области 2 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Первое ДТП с участием пешеходов произошло в 01:30 на ул. Советской, 53 в р.п. Васильсурск в Воротынском районе. Согласно информации, 31-летний водитель "Ауди", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, стоявших на обочине.

В результате ДТП 38-летняя женщина погибла, вторая женщина 30 лет госпитализирована с тяжёлыми травмами в состоянии комы. Кроме того, в ДТП пострадал сам водитель автомобиля, он получил сотрясение головного мозга.

Ещё одно смертельное ДТП с участием пешехода произошло в этот же день в 23:00 на 6 км автодороги Б.Ельня – Ольгино в Кстовском районе. Согласно данным УГИБДД, водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части. В результате пешеход, 45-летний мужчина, получил смертельное ранение.

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