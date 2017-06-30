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Общество

Похолодание до +16 прогнозируют синоптики в Нижегородской области 5-8 июля

03 июля 2017 12:32  [154] Общество
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Похолодание до +16 прогнозируют синоптики в Нижегородской области 5-8 июля 2017 года. Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, в течение всей недели над территорией Нижегородской области будет преобладать пониженный фон атмосферного давления. Преобладающее направление ветра – западное, 5-10 м/с.

3 и 4 июля кратковременные дожди и грозы пройдут местами. Максимальная температура воздуха днем составит +19…+22º, ночью +11…+14°.

"С 5 по 8 июля под влиянием циклонов и атмосферных фронтов ожидается значительная облачность, временами пройдут дожди разной интенсивности. Дневная температура воздуха всего +16…+19º, ночью около +10°",- отмечается в сообщении.

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