Нижний Новгород
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Похолодание до +16 прогнозируют синоптики в Нижегородской области 5-8 июля 2017 года. Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр.
Согласно информации, в течение всей недели над территорией Нижегородской области будет преобладать пониженный фон атмосферного давления. Преобладающее направление ветра – западное, 5-10 м/с.
3 и 4 июля кратковременные дожди и грозы пройдут местами. Максимальная температура воздуха днем составит +19…+22º, ночью +11…+14°.
"С 5 по 8 июля под влиянием циклонов и атмосферных фронтов ожидается значительная облачность, временами пройдут дожди разной интенсивности. Дневная температура воздуха всего +16…+19º, ночью около +10°",- отмечается в сообщении.
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