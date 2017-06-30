Пьяный водитель погиб в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пьяный водитель погиб в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области 2 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:30 на 44 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Согласно информации, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ 21053, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Сузуки".

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21053 получил смертельное ранение. Кроме того, пострадали два его пассажира: 43-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, 62-летний мужчина был госпитализирован с сочетанной травмой в состоянии комы.