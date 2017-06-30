Снегоболотоход врезался в отбойник в г.о. Бор Нижегородской области 1 июля

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Снегоболотоход врезался в отбойник в Борском городском округе Нижегородской области 1 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 22:50 на 13 км автодороги Долгово – П.Парижской Комунны. Согласно информации, 34-летний водитель снегоболотохода "Стелс", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на отбойный брус.
В результате ДТП водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом обоих бедер, множественными ссадинами. Он был без мотошлема.
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