Снегоболотоход врезался в отбойник в г.о. Бор Нижегородской области 1 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снегоболотоход врезался в отбойник в Борском городском округе Нижегородской области 1 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 22:50 на 13 км автодороги Долгово – П.Парижской Комунны. Согласно информации, 34-летний водитель снегоболотохода "Стелс", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на отбойный брус.

В результате ДТП водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом обоих бедер, множественными ссадинами. Он был без мотошлема.