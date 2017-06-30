СУ СК выясняет обстоятельства гибели нижегородского школьника в озере Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК выясняет обстоятельства гибели нижегородского школьника в озере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 3 июля 2017 года.

Согласно информации вечером 30 июня время в пос. Нижегородец Дальнеконстантиновского района не вернулся с прогулки 10-летний мальчик. На следующий день его тело было найдено водолазами в озере, расположенном в дер. Новая Владимировка.

По предварительным данным, мальчик с разрешения родителей с тремя друзьями ушел купаться. Опрошенные в ходе доследственной проверки подростки сообщили, что на озере они употребили алкоголь, после чего двое пошли купаться. Один из них на берег из воды не вышел.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин смерти, а также наличия алкоголя в организме ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему несовершеннолетние мальчики находились на водоеме без сопровождения взрослых", - отмечается в сообщении.