Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты Общество

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 3 июля 2017 года.

По версии следствия, с сентября 2016 по февраль 2017 года директор агропромышленной компании в Тонкинском районе не выплачивал в полном объеме зарплату сотрудникам. Перед 54 работниками образовалась задолженность свыше 696 тысяч рублей.

Следователями по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). В ходе расследования зарплата потерпевшим выплачена полном объеме.