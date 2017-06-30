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Общество

Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты

03 июля 2017 13:29  [98] Общество
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 3 июля 2017 года.

По версии следствия, с сентября 2016 по февраль 2017 года директор агропромышленной компании в Тонкинском районе не выплачивал в полном объеме зарплату сотрудникам. Перед 54 работниками образовалась задолженность свыше 696 тысяч рублей.

Следователями по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). В ходе расследования зарплата потерпевшим выплачена полном объеме.

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