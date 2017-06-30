Журналисты намерены собрать подписи за назначение Руслана Бадретдинова директором "общественного" департамента нижегородской мэрии Общество

Оксана Ткаченко, Сергей Белов, Руслан Бадретдинов и Илья Приходько после эфира на NN-Радио Фото: аккаунт в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Инициативная группа журналистов намерена собирать подписи за Руслана Бадретдинова в качестве директора департамента общественных отношений нижегородской администрации. Копия обращения имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".



Письмо, под которым собираются подписи, адресовано главе администрации города Сергею Белову. В обращении отмечается, что журналисты областного центра "хотят выразить свое мнение по поводу кандидатов на должность директора департамента".



"Так как работа этого человека заключается в общении с журналистами, считаем, что наше мнение должно учитываться. На протяжении многих лет мы работали с Русланом Бадретдиновым. И нас эта кандидатура полностью устраивает. Просим Вас принять во внимание данное письмо", - говорится в обращении.

Авторы обращения, в частности, намерены собирать подписи завтра, 4 июля 2017 года, на еженедельном оперативном совещании при главе горадминистрации.

Источник информагентства в Нижегородском кремле, в свою очередь, сообщил, что в начале июля 2017 года на пост директора департамента планируется назначить генерального директора компании "Советник будущего" Романа Амбарцумяна.



Напомним, что Руслан Бадретдинов исполняет обязанности директора департамента с начала 2017 года. В декабре 2016 года этот пост покинул Даниил Смирнов, проработавший в должности после утверждения сити-менеджером чуть более полугода - с июня 2016 года.