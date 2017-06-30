Жительница Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Починковского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 3 июля 2017 года.

По версии следствия, вечером 6 апреля 2017 года 37-летняя обвиняемая родила дома здорового ребенка и оставила его в ведре с водой. На следующий день она завернула тело погибшего младенца в пакеты и спрятала в подпол.

10 апреля женщина поступила в Починковскую районную больницу. Врачи сообщили правоохранителям, что у пациентки за несколько дней до госпитализации произошли роды. При осмотре ее дома и было обнаружено тело младенца.

На протяжении всего срока беременности обвиняемая скрывала свое состояние и не вставала на учет в женскую консультацию.

В ходе следствия обвиняемая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.