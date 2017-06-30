Жительница Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого

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Жительница Починковского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 3 июля 2017 года.
По версии следствия, вечером 6 апреля 2017 года 37-летняя обвиняемая родила дома здорового ребенка и оставила его в ведре с водой. На следующий день она завернула тело погибшего младенца в пакеты и спрятала в подпол.
10 апреля женщина поступила в Починковскую районную больницу. Врачи сообщили правоохранителям, что у пациентки за несколько дней до госпитализации произошли роды. При осмотре ее дома и было обнаружено тело младенца.
На протяжении всего срока беременности обвиняемая скрывала свое состояние и не вставала на учет в женскую консультацию.
В ходе следствия обвиняемая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.
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