Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2017 15:05  [59] НОРТПЦ рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами
03 июля 2017 13:29  [84] Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты
03 июля 2017 12:32  [138] Похолодание до +16 прогнозируют синоптики в Нижегородской области 5-8 июля
03 июля 2017 11:15  [255] Стоимость проезда на нижегородской канатной дороге повышается с июля до 100 рублей
03 июля 2017 10:53  [170] Школа из г. Бор Нижегородской области стала победителем IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России"
03 июля 2017 10:00  [145] Первая акция в рамках экопроекта "Моё дерево в моём городе" состоится в Сормовском районе Нижнего Новгорода 4 июля
02 июля 2017 15:56  [303] Нижегородские археологи отправились на раскопки в Крым
30 июня 2017 19:32  [424] Пропавший на автостанции в Лысково Нижегородской области Александр Юшин найден живым с потерей памяти
30 июня 2017 18:01  [327] Губернский колледж представил проект Центра инклюзивного образования в Канавинском районе Нижнего Новгорода
30 июня 2017 17:58  [184] Законопроект о компенсационном фонде при долевом строительством рассматривается Госдумой
Общество

НОРТПЦ рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами

03 июля 2017 15:05  [59] Общество
Нижегородская телебашня

Нижегородская телебашня

Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр (НОРТПЦ) рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами. Об этом сообщает НОРТПЦ 3 июля 2017 года.

Согласно информации, покраска телебашни (ул.Белинского, 9а) будет проходит с 4 июля по 4 августа.

"Покраска проводится периодически, в соответствии с правилами технической эксплуатации антенно-мачтовых сооружений, чтобы предотвратить коррозию металлических конструкций. Последний раз покраска телебашни проводилась в 2010 году", - отмечается в сообщении.

"Опыт проведения подобных покрасочных работ показывает, что при окраске верхних ярусов телебашни есть риск попадания частиц защитного покрытия и краски на здания, сооружения, припаркованный транспорт и на пешеходов, находящихся, в зависимости от силы ветра, в радиусе от 60 до 600 метров от телебашни. Окраска будет проводиться в часы наименьшей деловой активности, тем не менее, нижегородским автовладельцам рекомендуется учитывать эту информацию при выборе места для парковки (Средной рынок, ТРЦ "Небо", улицы Белинского, Тимирязева, Пушкина, Костина, Крупской и Короленко), а пешеходам по возможности корректировать маршрут", - добавили в НОРТПЦ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph