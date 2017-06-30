НОРТПЦ рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами Общество

Нижегородская телебашня

Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр (НОРТПЦ) рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами. Об этом сообщает НОРТПЦ 3 июля 2017 года.

Согласно информации, покраска телебашни (ул.Белинского, 9а) будет проходит с 4 июля по 4 августа.

"Покраска проводится периодически, в соответствии с правилами технической эксплуатации антенно-мачтовых сооружений, чтобы предотвратить коррозию металлических конструкций. Последний раз покраска телебашни проводилась в 2010 году", - отмечается в сообщении.

"Опыт проведения подобных покрасочных работ показывает, что при окраске верхних ярусов телебашни есть риск попадания частиц защитного покрытия и краски на здания, сооружения, припаркованный транспорт и на пешеходов, находящихся, в зависимости от силы ветра, в радиусе от 60 до 600 метров от телебашни. Окраска будет проводиться в часы наименьшей деловой активности, тем не менее, нижегородским автовладельцам рекомендуется учитывать эту информацию при выборе места для парковки (Средной рынок, ТРЦ "Небо", улицы Белинского, Тимирязева, Пушкина, Костина, Крупской и Короленко), а пешеходам по возможности корректировать маршрут", - добавили в НОРТПЦ.