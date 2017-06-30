Нижегородский минздрав установил более 60 терминалов обратной связи и оценки качества в медучреждениях области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 терминалов обратной связи и оценки качества установлены в медицинских учреждениях Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 3 июля 2017 года.

Согласно информации, 60 терминалов обратной связи "Да/Нет" установлено в поликлиниках Нижнего Новгорода, что составляет 85% от их общего числа. Кроме того, еще пять терминалов заработали в Дзержинске и Кстове.

Система "Да/Нет" предполагает установку специальных устройств в ключевых местах контакта с пациентом. С помощью терминалов каждый посетитель поликлиник может поставить оценку по пятибалльной системе. Кроме того, можно оставить свой отзыв, предъявить претензии к обслуживанию, сообщить о проблемах, предложить идею, выразить благодарность.

По мнению председателя Общественного совета по независимой оценке качества услуг медицинскими организациями Нижегородской области Андрея Нестеренко, система обратной связи "Да/Нет" позволяет выявлять грамотных руководителей в лечебных учреждениях. "С начала установки терминалов получено порядка 18 тысяч оценок и обращений. Их анализ показывает, что 72% - это положительные отзывы, а 28% - совокупность замечаний, предложений и комментариев. Здесь очень важен тот факт, что пациент сам оставляет комментарии, и эта информация приходит главному врачу, позволяя выявить определенную системность проблемы и принять оперативное решение", - отметил он.

Как отметили в региональном минздраве, анализ данных системы "Да/Нет" ляжет в основу оценки работы главных врачей. Основной поток жалоб связан с организацией работы, поэтому, чтобы устранить эти недостатки, важна быстрая и оперативная реакция руководителя. "В службе детства и родовспоможения это наиболее важно, так как дети и беременные - самая уязвимая группа населения. Мы продолжим внедрять терминалы во всех родильных домах, женских консультациях, детских поликлиниках", - заявила главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области Марина Семерикова.

Напомним, 4 мая 2017 года в детской городской больнице №25 Нижнего Новгорода был установлен первый терминал системы обратной связи и оценки качества обслуживания "Да/Нет". Также было заявлено, что до конца II квартала 2017 года такими терминалами будут оснащены 46 медицинских организаций Нижнего Новгорода, Кстова и Дзержинска, а до конца 2017 года - все медучреждения области.