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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту кражи из офиса "Другой России" в Нижнем Новгороде

03 июля 2017 17:07  [28] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Уголовное дело возбуждено по факту кражи из офиса "Другой России" в Нижнем Новгороде 2 июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.

Согласно информации, по сведениям полиции, неизвестные напали на офис незарегистрированной организации "Другая Россия" в Нижнем Новгороде, который располагается на ул. Ульянова. Дверь в офисе была выбита, исчезло несколько вещей.

Точная стоимость похищенного имущества на данный момент не установлена, полицией возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Теги:
Кража МВД
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