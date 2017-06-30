Уголовное дело возбуждено по факту кражи из офиса "Другой России" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Уголовное дело возбуждено по факту кражи из офиса "Другой России" в Нижнем Новгороде 2 июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.



Согласно информации, по сведениям полиции, неизвестные напали на офис незарегистрированной организации "Другая Россия" в Нижнем Новгороде, который располагается на ул. Ульянова. Дверь в офисе была выбита, исчезло несколько вещей.



Точная стоимость похищенного имущества на данный момент не установлена, полицией возбуждено уголовное дело по статье "Кража".